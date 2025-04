Aprelin 1-də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Ramazan bayramı münasibətilə tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhid ailələrinin iştirak etdikləri bayram süfrəsində “Qurani-Kərim”dən ayələr oxunub, şəhidlərimizin ruhuna dualar edilib.

“Fire Land Group”un “Mənim oğlum qəhrəmandır” layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirdə daha sonra Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimləri çıxış ediblər.

