“Universitetlər tikinti şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməlidilər” - Nəriman Topçibaşev

“Universitetlərdə təhsilin inkişafı üçün ciddi vəsaitlər xərclənir, müxtəlif layihələr həyata keçirilir, lakin tələbələr təhsil aldıqları ixtisas üzrə iş tapmaqda çətinlik çəkirlər”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri "PMD Projects" şirkətinin direktoru Nəriman Topçibaşev Bakıda keçirilən “Dayanıqlı Tikinti Zirvəsi” tədbirində deyib.

Onun sözlərinə görə, universitetlər tikinti şirkətləri ilə daha sıx əməkdaşlıq etməlidirlər:

"Hazırda tikinti sektorunda ixtisaslı qaynaqçı tapmaq çətinləşib. Çalışmaq lazımdır ki, bütün universitetlər tikinti şirkətləri ilə əməkdaşlıq etsinlər. Mən özüm mühəndisəm və qrup yoldaşlarımın əksəriyyəti bu gün ixtisaslarına uyğun sahələrdə çalışmırlar. Bəziləri dərman satır, bəziləri taksi sürür, digərləri isə tikinti ilə heç bir əlaqəsi olmayan sahələrə yönəliblər. Bu çox təəssüf doğurur. Düşünürəm ki, ixtisaslı kadrların məhz öz sahələri üzrə işlə təmin olunmasına dəstək göstərilməlidir.

