Universitetlərdə təhsil müddəti azaldılacaq?

Bəzi ali təhsil ixtisaslarının tədris müddətinin azaldılması ilə bağlı müzakirələr gündəmdədir. Təklifə əsasən, bəzi sahələr üzrə bakalavr təhsilinin 4 ildən 3 ilə endirilməsi nəzərdə tutulur. Bəs hansı ixtisasların təhsil müddəti azaldıla bilər və ya azaldılmalıdır?

Təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, xüsusilə mühəndislik, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT), kompüter mühəndisliyi, informasiya texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi kimi sahələr, həmçinin mədəniyyət və incəsənət, teatrşünaslıq, sənətşünaslıq, aktyorluq və jurnalistika ixtisaslarında buna ehtiyac var:

“Nəzəriyyədən çox praktikaya ehtiyac olan sahələrdə təhsil müddəti azaldıla bilər. Hazırda universitetlər əsasən nəzəriyyəyə üstünlük verirlər. Tələbələr demək olar ki, dörd il ərzində eyni fənləri təkrar keçirlər. Məsələn, birinci və ikinci kursda keçilənlər üçüncü və dördüncü kursda da müəyyən qədər təkrar olunur. Bununla yanaşı, qeyri-ixtisas fənləri də çox yer tutur ki, onların bir qismi, əslində, o qədər də lazım deyil. Məsələn, orta məktəbdə tarix keçmiş bir tələbə universitetdə də yenidən tarix fənni keçirsə, bu, artıq absurd və yanlışdır. Bu səbəbdən düşünürəm ki, I, II, III qrupların bəzi ixtisaslarında təhsil müddəti dörd ildən üç ilə endirilə bilər. Bu, daha çevik bir yanaşma olar. Tədris prosesində praktika və nəzəriyyə paralel şəkildə qurulmalı, bir çox ixtisaslarda isə praktika daha önə keçməlidir. Ancaq müəllimlik, hüquq və tibb kimi ixtisaslarda təhsil müddətinin azaldılması düzgün olmaz”.

R.Fikrətoğlu Azərbaycan əmək bazarında praktiki biliklərə daha çox önəm verildiyini qeyd edib:

“Bizim universitetlərin bir problemi də odur ki, verdiyi təhsillə əmək bazarı uyğunlaşmır. Bu problem aradan qaldırılmalıdır. Bu sahədə tədqiqatlar aparılmalıdır. Faktiki olaraq, bu gün cavabdeh qurumlar bu məsələlərə maraq göstərmir. Halbuki bu problem mütləq şəkildə qabardılmalı və əmək bazarı ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Universitetlərin diplom verdiyi məzunların iş tapmaqda qarşılaşdıqları problemlər təhlil olunmalıdır. Tələbə universiteti bitirir, amma iş üçün müraciət etdikdə deyirlər ki, uyğun gəlmirsən. Dörd il təhsil alan bir gənc niyə əmək bazarına uyğun gəlməsin? Deməli, keyfiyyətli və tələblərə uyğun kadr hazırlanmamışdır. Sadəcə təhsil müddətinin azaldılması problemi kökündən həll etmir”.

Təhsil eksperti Elçin Əfəndi isə açıqlamasında qiyabi və magistr təhsilinin azaldılmasından da danışıb:

“Qiyabi təhsil üzrə beş illik müddətin dörd ilə endirilməsi mümkündür. Eyni zamanda magistr pilləsində də tədris müddətinin iki ildən 1 il 6 ay və ya hətta bir ilə qədər azaldılması müzakirə olunur. Yəqin ki, bir müddət sonra biz ali qanunverici orqanın Elm və Təhsil Komitəsi tərəfindən bunun bir qanun layihəsi olaraq müzakirəyə çıxarılmasının da şahidi olacağıq. Gözləntilərimizə görə, laboratoriya şəraitin xüsusi tələb olunmadığı ixtisaslarda təhsil müddəti azaldıla bilər. Eyni zamanda texnologiya yönümlü ixtisaslarda da bu istiqamətdə addımlar atıla bilər”.

Ekspertin sözlərinə görə, qeyri-ixtisas fənlərinin sayının azaldılması da lazımdır:

“Bu yolla müddətin aşağı salınması daha real görünür. Çünki elə ixtisaslar var ki, orada tədris olunan qeyri-ixtisas fənləri bakalavr və yaxud magistr üçün bir o qədər də əhəmiyyət daşımır. Bu baxımdan digər əsas fənlərə daha çox kredit ayrılmasına və ümumi təhsil müddətinin qısaldılmasına imkan yarana bilər. Növbəti illərdə bakalavr təhsili üç il, magistura təhsili isə bir il altı ay müddətinə qədər endirilə bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

