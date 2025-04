Təhsil əmək bazarına uyğunlaşdırılmalıdır - Gülçöhrə Məmmədova

“Müasir çağırışları nəzərə alaraq enerjiyə qənaət edən innovativ layihələrin hazırlanmasında gənc memarlarımıza dəstək veririk. Universitet olaraq inşaat mühəndisliyi ixtisasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atırıq”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru Gülçöhrə Məmmədova Bakıda keçirilən “Dayanıqlı Tikinti Zirvəsi” tədbirində deyib.

Rektor bildirib ki, ekoloji tələblərə cavab verən binaların inşası universitet üçün də müasir dövrün əsas prioritetlərindən biridir. Azərbaycanda tikinti sahəsində ixtisaslı kadr çatışmazlığı ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirən Gülçöhrə Məmmədova qeyd edib ki, inşaat sahəsində peşəkar və ixtisaslaşmış mühəndislər yetişdirmək üçün məqsədyönlü tədbirlər görülür:

"Biz hazırda Qarabağın yenidən qurulması prosesindəyik. Verilən təhsil əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Universitetimiz bu sahədə bir çox istiqamət üzrə ixtisaslar təqdim edir və gənc mühəndislərin ixtisaslaşmasına önəm verir. Düşünürəm ki, daha böyük uğurlar əldə etmək üçün ilk növbədə təhsilin keyfiyyəti artırılmalıdır".

Gülçöhrə Məmmədova həmçinin universitetlərdə biznes sferasında uğur qazanmış mütəxəssislərin tələbələrə dərs deməsi məsələsinə də toxunaraq vurğulayıb ki, hazırda universitetlər istehsalat sahəsində çalışan peşəkar kadrlara açıqdır və onların təcrübəsindən tədris prosesində istifadə olunur.

