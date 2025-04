Türkiyə klubu Messinin transferini açıqladı

Türkiyə çempionatının 3-cü liqasında yer alan "Denizlispor" klubu paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun sosial media hesabında Lionel Messinin "Denizlispor"a transfer olunduğu açıqlanıb. Açıqlamada, “Ailəmizə xoş gəldin, Messi. Messi ilə 1 günlük müqavilə imzaladıq!” - deyə bildirilib. Açıqlamada, Messinin "Denizlispor"la forması ilə fotosu da yer alıb. Həmçinin paylaşımda Messinin transferlə bağlı “"Denizlispor"la razılaşdığım üçün çox xoşbəxtəm” açıqlamalarına da yer verilib. Lakin paylaşımın 1 aprel zarafatı olduğu qeyd edilib.

