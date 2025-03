Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvanda magistr təhsili alan Laçın rayon sakini, 2003-cü il təvəllüdlü Toğrul Vidadi oğlu Verdiyev kirayə yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az vəfat edən 22 yaşlı Toğrulun fotosunu əldə edib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.