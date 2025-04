ABŞ Prezidenti Donald Tramp sərvətini 2024-cü ildəki 2,3 milyard dollardan 2025-ci ildə 5,1 milyard dollara qədər artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, ABŞ-nin “Forbes” jurnalının dərc etdiyi dünyanın ən varlı insanlarının 39-cu reytinqində öz əksini tapıb.

Trampın sərvətinin əsas hissəsini daşınmaz əmlak təşkil edir. Ona həmçinin qolf klubları, lüks malikanələr, şərab zavodu, həmçinin “Trump Force One” kimi tanınan “Boeing 757-200” təyyarəsi məxsusdur.

