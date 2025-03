Myanmada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1700-ü ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin Dövlət Televiziyası Myanma Dövlət İnzibati Şurasına istinadən məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, 3400-dən çox yaralı var. 300-dən çox insanın itkin düşdüyü bildirilir.

