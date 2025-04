Vəkillər Kollegiyasının üzvü Ramiz Musayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun oğlu Kənan Musayev feysbuk hesabında məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, R.Musayev Bakı şəhəri 13 saylı Vəkil Bürosunun üzvü olub.

