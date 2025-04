İngiltərə Premyer Liqasında XXXII turun görüşləri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecənin son matçında "Mançester Yunayted" səfərdə "Nyukasl Yunayted"lə üz-üzə gəlib.

Gərgin keçən qarşılaşmada qapılara 5 top vurulub. Ev sahibləri rəqibini 4:1 hesabı ilə darmadağın edib.

