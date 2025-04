Azarkeşlər ulduz futbolçunu fitə basdı - Madriddə üsyan

Çempionlar Liqasındakı uğursuzluqdan sonra "Real Madrid"in azarkeşləri ulduz futbolçu Kilian Mbappeni hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Santyaqo Bernabeu”da “Real” və “Atletik” klubları arasında keçirilən matçda tribunada gözlənilməz hadisə baş verib. Cəzalı olduğu üçün matçda oynaya bilməyən Kilian Mbappe azarkeşlərin etirazı ilə üzləşib. Azarkeşlər oyunu tribunadan izləyən Mbappeni fitə basıblar. Azarkeşlər Mbappenin zəif oyununa və qırmızı vərəqə aldığı üçün oyundan qovulmasına etiraz ediblər.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” Federiko Valverdenin qolu ilə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.