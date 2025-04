50 il əvvəl Bakıda tanış olub evlənən, bu gün yaşları 90-nı haqlayan Ağamoğlan Nəbiyev və Gülfəruz Xusainova Lerikin Tikəband kəndində yaşayırlar.

Metbuat.az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, cütlüyün 3 övladı, 17 nəvələri, 15 nəticələri var.

Tikəband kəndinin güzəranı bu şirin cütlük kimi xoşbəxt deyil. Kənd sakinləri yolsuzluqdan və qazın yoxluğundan əziyyət çəkirlər.

