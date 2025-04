Mayda bu prezidentlər Moskvada yığışacaq

Rusiyada, Moskva şəhərində mayın 9-da keçiriləcək Qələbənin 80-ci ildönümünə 19 ölkənin lideri qatılacaq.

Metbuat.az Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verr ki, MDB ölkələri ilə yanaşı, Braziliya, Venesuela, Kuba və Serbiya prezidentləri, eləcə də Çin və Slovakiya rəhbərləri də tədbirdə iştirak edəcək.

Həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Braziliya Prezidenti Luiz İnasio Lula da Silva, Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro, Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Jomart Tokayev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Burkino-Faso Prezidenti İbrahim Traore və Vyetnam Prezidenti To Lam, Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin, Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov, Kuba prezidenti Migel Dias-Kanel, Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç, həmçinin Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan Prezidentləri - Emoməli Rəhmon, Sərdar Berdiməhəmmədov və Şavkat Mirziyoyev tədbirdə iştirak edəcəklər.

