Erməni revanşistlərin hərbi əməliyyatları bərpa etmək çağırışları fonunda Ermənistan silahlı qüvvələri Naxçıvanla şərti sərhədə yeni bölmələr yerləşdirib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Bez Tormozov” kanalı görüntü yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.