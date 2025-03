Böyük gəlir əldə edəcək 4 bürc - Bütün işləri düzələcək

Bəzi bürclər maliyyə baxımından müsbət dəyişikliklər yaşaya bilər.

Metbuat.az Sfera.az-a istinadla həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç

Həftənin ortasında karyeranıza müsbət təsir edəcək gözlənilməz görüşlər baş verə bilər. Həftə sonuna qədər maliyyə ilə bağlı xoş xəbərlər almaq mümkündür.

Buğa

Venera maliyyə sektorunuzdan keçdiyi üçün bu həftə maliyyə strategiyalarınızı yenidən qiymətləndirmək və gələcək çiçəklənməyə səbəb ola biləcək düzəlişlər etmək üçün əlverişli dövrdür.

Oğlaq

Subay Oğlaqlar üçün bu həftə romantikadan çox, maliyyə baxımından uğurlu olacaq – maaş artımı və ya əlavə qazanc əldə etmək mümkündür.

Dolça

Həftəsonu maliyyə baxımından gözlənilməz qazanc əldə edə bilərsiniz.

Nəzərə alın ki, astroloji proqnozlar ümumi xarakter daşıyır və fərdi təcrübələriniz fərqli ola bilər

