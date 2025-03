1980-1990-cı illərdə məşhurlaşan amerikalı aktrisa Pamela Bax Los-Ancelesdəki evində ölü tapılıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 62 yaşlı aktrisanın intihar etdiyi bildirilib. Belə ki, aktrisanın yaxınları ondan xəbər almadıqları üçün narahat olmağa başlayıblar. Evinə girəndə Pamelanın cansız bədənini tapıblar.

İlkin məlumata görə, cəsədin başında güllə yarası olub.

