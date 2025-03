İş yerləri niyə bağlanır? - AÇIQLAMA

2024-cü ildə Azərbaycanda 15 min 942 iş yeri bağlanıb. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 7 % çoxdur. Bəs işsiz qalan insanların yeni iş tapmasını asanlaşdırmaq üçün hansı iqtisadi mexanizmlər tətbiq oluna bilər?

Metbuat.az-a açıqlama verən iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədovun sözlərinə görə, iş yerlərinin bağlanmasında müşahidə edilən artımın əsas səbəblərindən biri investisiyaların azalması ilə əlaqədardır:

“Belə ki, iqtisadiyyata yönələn vəsaitlərin və sərmayələrin azalması işgüzar fəallığa öz təsirlərini göstərir və nəticədə işgüzar fəallığın azalması iş yerlərinin bağlanmasına təkan verir. Buna görə də məsələnin həlli üçün ilk növbədə ölkə iqtisadiyyatında işgüzar fəallığın stimullaşdırılması məqsədilə investisiyaların artırılmasına ehtiyac var. İnvestisiyaların artması üçün isə bank sektorunun daha aktiv şəkildə iqtisadiyyatın maliyyələşdirməsində iştirakına nail olmaq lazımdır”.

E.Məmmədov hesab edir ki, pul və kredit siyasəti yumşaldılmalı, investisiyaların həcmi artırılmalıdır:

“Sözsüz ki, investisiyaların artımından bəhs edərkən özəl daxili investisiyalara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bank sektoru özəl daxili investisiyaların stimullaşdırılması üçün müvafiq təkan verməlidir”.

Sevinc İbrahimzadə

