Azərbaycan müdafiə nazirinin müavini - Quru Qoşunları Komandanı general-polkovnik Hikmət Mirzəyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, onun bacısı Rəna xanım Bakıda vəfat edib.

Mərhumun Biləsuvarda dəfn ediləcəyi bildirilir.

