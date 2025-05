Xəbər verdiyimiz kimi, 29 yaşlı gənc Bakıda yaşadığı evdə dəm qazından boğulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 1996-cı il təvəllüdlü Şahruz Tapdıqov bu gün doğulduğu Biləsuvar rayonunda dəfn olunub.

Qeyd edək ki, o, SOCAR-ın “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunda işləyirmiş. Ş.Tapdıqov həm də qiraətçiliklə məşğul olurmuş.

Mərhumun fotosunu təqdim edirik:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

