Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfiri Ferqus Auld Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "X" hesabında 1995-ci ildə Heydər Əliyevin xatirə dəftəinə yazdığı sözləri paylaşaraq qeyd edib:

"Səfirliyin qiymətli arxiv materiallarını gəzirdim və ilk ziyarətçi kitabımızı tapdım. Onun ilk səhifəsində düz 30 il əvvəl Zati-aliləri Heydər Əliyevin yazdığı səmimi arzuları və imzası var. Allah rəhmət eləsin!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.