09:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sabah İmişlinin 21, Biləsuvarın 11 yaşayış məntəqəsində qaz olamayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhdudiyyət "Otuzikilər” ölçü qovşağından qidalanan diametri PE 315 mm-lik “Otuzikilər-Məzrəli-Məcburi köçkünlər qəsəbəsi” və diametri PE 225 mm-lik “Aranlı kənd” orta təzyiqli yeraltı daşıyıcı qaz kəmərləri və üzrərindən ayrılan qollarında kipliyin sınağı məqsədilə yaranacaq.

Məlumata görə, iyunun 13-də saat 09:00-dan etibarən, sınaq işləri başa çatanadək İmişli rayonunun 21 kəndində - Yuxarı Qaralar, Otuzikilər, Murğuzallı, Muradallı, Mürsəlli, Xoşçobanlı, Qaraqaşlı, Ölcələr, Nurulu, Sultanmuradlı, Qaradonlu, Çahar, Gövhərli, Məzrəli, Çaxırlı, Xubyarlı, Qızılkənd, Aranlı, Hacırüstəmli, Hacalmuradlı, Kürmahmudlu kəndlərində, Biləsuvar rayonunun izibati ərazisində yerləşən 11 “Məcburi köçkünlər” qəsəbəsində (ümumi 10 min 591 abonent) “Otuzikilər” QPS-dən qidalanan “Otuzikilər” ölçü qovşağından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

