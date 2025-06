Ötən gün Biləsuvarda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağalıkənd kəndi ərazisində "VAZ 2107” və "Hyundai” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində Elxan Feyziyev və 16 yaşlı nəvəsi Qabil həlak olub.

Həyatını itirən baba və nəvəsinin fotosunu təqdim edirik.

