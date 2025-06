Rəssam, yazar Fərhad Yalquzaq dünyasını dəyişib.

Metbuat.az redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkədə onun dostu Özkan Silahdaroğlu məlumat yayıb:

"Rəssam, müsiqiçi və yazar. Amma hər şeydən öncə özəl bir insan idi. Bir çox xatirələrimiz var birlikdə. Güldük, düşündük, bütün bunlar fərqli iz buraxdı məndə. Ancaq getdi, səssizcə... Bu içini sızlatdı. Həyatımıza toxunduğu bütün rənglərdə, notlarda və kəlimələrdə yaşayacaq həmişə. Allah rəhmət eləsin!".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.