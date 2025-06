Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Qanunun aliliyinin gücləndirilməsi: ombudsmanların və milli insan hüquqları institutlarının rolu” mövzusunda keçirilən Ombudsmanların Beynəlxalq Simpoziumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət mətnini ədliyyə naziri Fərid Əhmədov səsləndirib.

