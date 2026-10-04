Oktyabr ayı bəzi bürclər üçün gözlənilməz xəbərlər, yeni tanışlıqlar və maraqlı fürsətlərlə yadda qala bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, payızın bu ayında şəxsi münasibətlərdə dəyişikliklər, iş həyatında yeni imkanlar və maliyyə məsələlərində fərqli inkişaflar gündəmə gələ bilər.
Qoç – Oktyabr ayında Qoçları iş həyatında gözlənilməz fürsətlər gözləyə bilər. Yeni təklif və ya uzun müddətdir arzuladıqları bir işlə bağlı xəbər ala bilərlər. Şəxsi münasibətlərdə isə sürpriz görüşlər mümkündür.
Buğa – Buğa bürcləri üçün ayın ən xoş sürprizi maliyyə məsələləri ilə bağlı ola bilər. Gözlənilməyən gəlir, maraqlı əməkdaşlıq təklifi və ya yaxınlarından gələn sevindirici xəbər onların əhvalını yüksəldə bilər.
Əkizlər – Əkizlər oktyabrda yeni insanlarla tanış ola və fərqli mühitlərə daxil ola bilərlər. Subay Əkizlər üçün romantik münasibətin başlanması, münasibətdə olanlar üçün isə tərəfdaşlarından xoş bir jest görmək ehtimalı var.
Xərçəng – Xərçəngləri ailə v