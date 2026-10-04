Oktyabr ayında bəzi bürclərin həyatında keçmişlə bağlı mövzular yenidən gündəmə gələ bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, gözlənilməz mesajlar, təsadüfi qarşılaşmalar və yarımçıq qalmış söhbətlər müəyyən münasibətlərin yenidən xatırlanmasına səbəb ola bilər.
Əkizlər üçün keçmişdən gələn xəbər gözlənilməz ola bilər. Vaxtilə ünsiyyətin kəsildiyi bir insan yenidən əlaqə saxlamağa cəhd edə bilər. Bu zaman Əkizlərin necə reaksiya verəcəyi onların hazırkı hisslərindən və münasibətə baxışından asılı olacaq.
Əqrəb bürcünün nümayəndələri əvvəllər cavabsız qalan suallarla yenidən qarşılaşa bilərlər. Keçmişdə yaşanan bir hadisənin səbəblərini anlamaq və bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək imkanı yarana bilər.
Tərəzi bürcləri köhnə dostluqları və münasibətləri xatırlaya bilərlər. Uzun müddətdir danışmadıqları bir şəxsdən gələn mesaj onların diqqətini çəkə bilər. Bununla belə, hər keçmiş münasibətin yenidən başlaması vacib deyil.
Oğlaq bürcü üçün isə keçmişdə yarımçıq qalan bir məsələ yenidən gündəmə gələ bilər. Bu, şəxsi münasibətlərlə yanaşı, iş və ya köhnə planlarla da əlaqəli ola bilər. Oğlaqların əsas məqsədi əvvəlki təcrübələrdən nəticə çıxarmaq olacaq.