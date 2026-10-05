Odun qiymətlərinin artması və digər yanacaq vasitələrinin istifadəsinin yaratdığı əlavə iş yükü ev sahiblərini alternativ isitmə üsullarına yönəldir.
Metbuat.az xəbər verir ki, soyuq havalarda istifadə ediləcək isitmə sisteminin seçimində ümumi xərc mühüm rol oynayır. “Newsweek”in məlumatına görə, odunla qızdırılan evlərdə yanacaq xərci ilə yanaşı, daşınma, saxlama sahəsi və digər texniki məsələlər də əlavə yük yaradır. Bu səbəbdən daha praktik və səmərəli hesab edilən istilik nasosları alternativ variantlardan biri kimi önə çıxır.
İstilik nasosları xarici havadan, torpaqdan və ya sudan əldə etdiyi istilik enerjisini evin daxilinə ötürmə prinsipi ilə işləyir. Elektrik enerjisi ilə çalışan sistemlər arasında fərdi evlərdə daha çox “hava-su” modellərinə üstünlük verilir. Bu qurğular həm yaşayış sahələrinin qızdırılmasını, həm də məişətdə istifadə olunan isti suyun təmin edilməsini həyata keçirə bilir.
Sistemin səmərəliliyi xarici havanın temperaturu, binanın istilik izolyasiyası, evin istilik tələbatı və suyun hansı temperaturadək qızdırılmasından asılı olaraq dəyişir. Bildirilir ki, istilik nasoslarından hazır radiator sistemi olan binalarda da istifadə etmək mümkündür, lakin radiatorların daha aşağı su temperaturunda kifayət qədər istilik verib-vermədiyi əvvəlcədən yoxlanılmalıdır. Bəzi hallarda radiatorların dəyişdirilməsi və ya yenilənməsi tələb oluna bildiyindən, quraşdırmadan əvvəl istilik tələbatının hesablanması tövsiyə edilir.
İstilik nasoslarının xərclərini azaltmaq üçün onları günəş enerjisi sistemləri ilə də birləşdirmək mümkündür. Günəş panellərindən əldə edilən elektrik enerjisi ilə işləyən istilik nasosları şəbəkədən asılılığı azaltmağa kömək edir.