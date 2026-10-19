Nazirlər Kabineti (NK) "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" 18 iyul 2011-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Nazirlər Kabinetinin və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələri (ümumi sayın 10 %-dən çox olmamaqla) üzrə yürüşün aylıq norması avtomobillərin qət etdiyi məsafəyə uyğun müəyyən edilir.