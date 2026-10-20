Azerlotereya.com və Misli.az platformalarında keçirilən“Sürətlə Yeni Mövsümə” stimullaşdırıcı lotereyası bir-birindəndəyərli hədiyyələri ilə qazandırmağa davam edir. Kampaniyanın4-cü tirajının qalibləri müəyyənləşib və ilk avtomobilin sahibibilinib. Bəxtəvər qalib Rövnəq Əkbərov “Changan Q07” qazanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Rövnəq Əkbərov qalib olacağına inandığını, bu anı xəyaletdiyini və arzusunun gerçəkləşməsinin ona böyük sevincyaşatdığını bildirib. O, xoş xəbəri ilk olaraq ailə üzvləri iləbölüşüb. Qalibin avtomobillə bağlı ilk planlarından biri isə ailəsiilə birlikdə Qarabağa səyahət etməkdir.
Bundan əlavə, 4-cü tirajda 3 nəfər “iPhone 17 Pro”, 5 nəfər“PlayStation 5”, 25 nəfər isə 250 manatlıq bonus qazanıb.
Növbəti qaliblər arasında yer almaq üçün Azerlotereya.com vəya Misli.az saytına daxil olaraq “Kampaniyaya qoşul”düyməsinə klikləmək kifayətdir.
İdman mərc oyunlarında hər 5 AZN məbləğində iştirak üçün 1 şans, digər oyunlarda (Virtual İdman, ePoz-Qazan, Lotereya) isə2 şans əldə etmək mümkündür.
Kampaniya çərçivəsində daha 12 ədəd “iPhone 17 Pro”, 20 ədəd“PlayStation 5”, 100 ədəd 250 manatlıq bonus və böyük priz“Changan Q07” avtomobili şanslı qaliblərini gözləyir.
Qaliblər hər həftənin çərşənbə günü 21:00-da təsadüfi seçimalqoritminin köməyilə Misli.az-ın YouTube və “Azərlotereya”Telegram kanallarında canlı yayımda seçilir. Sonuncu tiraj 11 noyabr tarixində keçiriləcək.
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