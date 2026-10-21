UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turuna 9 oyunla yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bavariya" "Arsenal"ı, "Real" isə "Leyptsiq"i sınağa çəkəcək.

Həmçinin "Mançester Yunayted" "Komo"nun, "Qalatasaray" isə "Lill"in qonağı olacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

III tur

21 oktyabr

20:45. "Lill" (Fransa) – "Qalatasaray" (Türkiyə)

20:45. "Komo" (İtaliya) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə)

23:00. "Bavariya" (Almaniya) – "Arsenal" (İngiltərə)

23:00. "Real" (İspaniya) – "Leyptsiq" (Almaniya)

23:00. "İnter" (İtaliya) – "Şaxtyor" (Ukrayna)

23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) – LASK (Avstriya)

23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Vikinq" (Norveç)

23:00. "Brügge" (Belçika) – "Lans" (Fransa)

23:00. "Betis" (İspaniya) – "Feyenoord" (Niderland)