UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turuna 9 oyunla yekun vurulacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Bavariya" "Arsenal"ı, "Real" isə "Leyptsiq"i sınağa çəkəcək.
Həmçinin "Mançester Yunayted" "Komo"nun, "Qalatasaray" isə "Lill"in qonağı olacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
21 oktyabr
20:45. "Lill" (Fransa) – "Qalatasaray" (Türkiyə)
20:45. "Komo" (İtaliya) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə)
23:00. "Bavariya" (Almaniya) – "Arsenal" (İngiltərə)
23:00. "Real" (İspaniya) – "Leyptsiq" (Almaniya)
23:00. "İnter" (İtaliya) – "Şaxtyor" (Ukrayna)
23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) – LASK (Avstriya)
23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Vikinq" (Norveç)
23:00. "Brügge" (Belçika) – "Lans" (Fransa)
23:00. "Betis" (İspaniya) – "Feyenoord" (Niderland)