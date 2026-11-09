“Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyo La Liqada oktyabr ayının ən yaxşı məşqçisi seçilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə çempionatın rəsmi saytı məlumat yayıb. Paytaxt təmsilçisi ötən ay keçirdiyi hər üç liqa oyununda qalib gələrək mümkün olan 9 xalı toplayıb. 12 turdan sonra 30 xala malik “Real Madrid” turnir cədvəlində ikinci, 33 xalla “Barselona” isə birinci yerdədir.
Qeyd edək ki, Mourinyo 2010-2013-cü illərdə də Madrid klubunu çalışdırıb və mövsümün əvvəlində yenidən bu vəzifəyə təyin olunub.