Bu gün saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək Ağdaş rayonunun bir sıra ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək Ağdaş rayonu Gürcuva kəndinin və M.P.Vaqif, 20 Yanvar, Maşad, H.Əliyev pr., 1, M.Əsədov, M.Ə.Rəsulzadə, M.Hüseynzadə, Babək, Üçqovaq, M.Şeyxzadə, İ.Qaradağlı, Y.Nəbiyev və Nizami küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.