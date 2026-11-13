Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin oyunlarının vaxtı dəqiqləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

Raundun matçları iki günü əhatə edəcək. "Sabah" - "İmişli" matçı dekabrın 1-də, "Neftçi" - "Şəfa" və "Sumqayıt" - "Qarabağ" qarşılaşmaları dekabrın 2-də keçiriləcək.

Azərbaycan Kuboku

1/8 final mərhələsi

1 dekabr (çərşənbə axşamı)

14:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"

Yevlax şəhər stadionu

16:00. "Sabah""İmişli"

"Sabah Arena"

19:00. "Turan Tovuz""Kəpəz"

Tovuz şəhər stadionu

2 dekabr (çərşənbə)

14:00. "Araz-Naxçıvan""Marafon"

Şamaxı şəhər stadionu

16:00. "Qəbələ""Şahdağ Qusar"

Qəbələ şəhər stadionu

16:00. "Neftçi""Şəfa"

"Palms Sports Arena"

19:00. "Gəncəbasar""Şamaxı"

Gəncə şəhər stadionu

19:00. "Sumqayıt""Qarabağ"

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu