Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin oyunlarının vaxtı dəqiqləşib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Raundun matçları iki günü əhatə edəcək. "Sabah" - "İmişli" matçı dekabrın 1-də, "Neftçi" - "Şəfa" və "Sumqayıt" - "Qarabağ" qarşılaşmaları dekabrın 2-də keçiriləcək.
Azərbaycan Kuboku
1/8 final mərhələsi
1 dekabr (çərşənbə axşamı)
14:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"
Yevlax şəhər stadionu
16:00. "Sabah" – "İmişli"
"Sabah Arena"
19:00. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"
Tovuz şəhər stadionu
2 dekabr (çərşənbə)
14:00. "Araz-Naxçıvan" – "Marafon"
Şamaxı şəhər stadionu
16:00. "Qəbələ" – "Şahdağ Qusar"
Qəbələ şəhər stadionu
16:00. "Neftçi" – "Şəfa"
"Palms Sports Arena"
19:00. "Gəncəbasar" – "Şamaxı"
Gəncə şəhər stadionu
19:00. "Sumqayıt" – "Qarabağ"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu