Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

"Neftçi" - "Zirə" oyunu noyabrın 27-də, "Turan Tovuz" - "Kəpəz" matçı noyabrın 28-də keçiriləcək.

Misli Premyer Liqası

II dövrə, XIII tur

27 noyabr (cümə)

14:30. "İmişli" – "Şəfa"

Yevlax şəhər stadionu

19:00. "Neftçi" – "Zirə"

"Palms Sports Arena"

28 noyabr (şənbə)

16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"

Tovuz şəhər stadionu

19:00. "Sabah" – "Araz-Naxçıvan"

"Sabah Arena"

29 noyabr (bazar)

14:30. "Şamaxı" – "Qəbələ"

Şamaxı şəhər stadionu

17:00. "Qarabağ" – "Sumqayıt"

"Azersun Arena"