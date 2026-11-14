Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində sonuncu oyununu keçirib.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Lixtenşteyn seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Vaduts şəhərində keçirilən D Liqasının 2-ci qrupunun matçı Azərbaycan komandasının qələbəsi ilə bitib - 1:0.
26-cı dəqiqədə Mahir Emreli fərqlənib.
Azərbaycan millisi dörd oyundan sonra 8 xalla qrupu birinci pilədə başa vurub. Litva dörd xalla ikinci, Lixtenşteyn bir xalla sonuncudur. Noyabrın 16-da, qrupun sonuncu qarşılaşmasında Litva Lixtenşteyni qəbul edəcək.
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00:47
UEFA Millətlər Liqasının Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununda ikinci hissə başlayıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçında Azərbaycan yığması hesabda öndədir - 1:0.
26-cı dəqiqədə Mahir Emreli fərqlənib.
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00:33
UEFA Millətlər Liqasının Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununda ilk hissə başa çatıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçında Azərbaycan yığması fasiləyə hesabda öndə yollanıb - 1:0.
26-cı dəqiqədə Mahir Emreli fərqlənib.
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00:13
UEFA Millətlər Liqasının Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununda hesab açılıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçında ilk qolu Azərbaycan yığması vurub.
26-cı dəqiqədə Mahir Emreli fərqlənib.
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13 noyabr, 23:47
UEFA Millətlər Liqasının Lixtenşteyn - Azərbaycan oyunu başlayıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, D Liqasının 2-ci qrupunun matçı Vaduts şəhərində keçirilir.
Qarşılaşmanın baş hakimi estoniyalı Kristo Tohverdir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi üç oyundan sonra hazırda beş xalla qrup lideridir. Litva dörd xalla ikinci, Lixtenşteyn bir xalla sonuncudur. Noyabrın 16-da, qrupun sonuncu qarşılaşmasında Litva Lixtenşteyni qəbul edəcək.