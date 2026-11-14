UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, A və B Liqalarında 8 qarşılaşma baş tutacaq.

A Liqasının 4-cü qrupunda Norveç millisi Uels seçməsini qəbul edəcək.

Portuqaliya yığması isə Danimarkanın qonağı olacaq.

UEFA Millətlər Liqası

Qrup mərhələsi

14 noyabr

V tur

A Liqası

4-cü qrup

21:00. Norveç - Uels

23:45. Portuqaliya - Danimarka

Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 6, Uels - 3, Norveç - 3.

B Liqası

2-ci qrup

21:00. Gürcüstan - Macarıstan

23:45. Şimali İrlandiya - Ukrayna

Xal durumu: Şimali İrlandiya - 8, Macarıstan - 7, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.

3-cü qrup

18:00. Kosovo - İsrail

23:45. Avstriya - İrlandiya

Xal durumu: Avstriya - 8, Kosovo - 5, İrlandiya - 5, İsrail - 2.

4-cü qrup

23:45. Rumıniya - Polşa

23:45. İsveç - Bosniya və Herseqovina

Xal durumu: İsveç - 10, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 0.