Fransa millisinin baş məşqçisi Zinəddin Zidan Türkiyə yığması ilə qarşılaşmadan sonra Arda Gülər haqqında xoş sözlər söyləyib. Əfsanəvi futbolçu gənc yarımmüdafiəçinin oyun keyfiyyətini yüksək qiymətləndirib.
Metbuat.az Türkiyənin "Sözcü" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, UEFA Millətlər Liqasının A Liqasında Türkiyə və Fransa milli komandaları arasında keçirilən görüşdən sonra Zinəddin Zidan rəqib komandanın çıxışını dəyərləndirib.
Bordo şəhərindəki "Atlantik" stadionunda baş tutan qarşılaşma Fransa millisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Nəticə Türkiyə yığması üçün uğurlu olmasa da, komandanın meydandakı mübarizəsi və ayrı-ayrı futbolçuların performansı diqqətdən yayınmayıb.
Matçdan sonra mətbuat konfransında danışan Zidan xüsusilə Arda Gülerin futbolçu keyfiyyətlərinə toxunub. Fransa millisinin çalışdırıcısı gənc ulduzun yüksək səviyyəli oyunçu olduğunu bildirib.
Fransalı mütəxəssis Türkiyə yığmasının ümumi oyunundan da razı qaldığını gizlətməyib. Onun sözlərinə görə, rəqib komanda həm texniki imkanları, həm də topla davranışı ilə Fransa futbolçularına ciddi çətinlik yaradıb.
Qeyd edək ki, Türkiyə millisinin yeganə qolunu 90-cı dəqiqədə Abdülkerim Bardakcı vurub. Fransa komandasının qolları isə Emirhan Topçunun avtoqolu və Eli Junior Kroupinin dəqiq zərbəsi ilə qeydə alınıb.