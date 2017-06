Tarixin ən böyük transferi reallaşır

Rekortmen splinter Usain Bolt, "Dortmund ile idmana c?kacag?m, begenirlerse tak?mda kal?r?m." ac?klamas?yla futbola gecme sinyallerini verdi.

100 və 200 metr məsafəyə qaçış yarışlarında dünya rekordçusu olan Usayn Bolt futbol klubuna transfer olunur. Fanat.Az xəbər verir ki, yamaykalı atlet Dortmund "Borussiya"sında sınaqdan keçiriləcək.

Ostravada qatılacağı yarışdan öncə jurnalistlərin suallarını cavablandıran Bolt "Borussiya" ilə məşqlərə çıxacam. Bəyənilsəm, klubda qalacam. Bəyənilməsəm də, ağzımı yumub oturacam" deyib.

Qeyd edək ki, Bolt bundan əvvəl "Mançester Yunayted"in məşqlərinə qatılmışdı.

Fanat.Az

