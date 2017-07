Azərbaycanın idmançı polisləri - FOTOLAR

Bu gün Azərbaycan Polisi Günu qeyd olunur. Fanat.Az a24.az-a istinadən Azərbaycanın polis adı daşıyan idmançılarını təqdim edir:

“Ağ canavar” ləqəbli azərbaycanlı kikboksçu, 15 qat Azərbaycan çempionu Eduard Məmmədov - Hazırda Daxili İşlər Nazirliyində işləyir, polis polkovnik-leytenant rütbəsindədir və öz fəaliyyətinə görə bir sıra mükafatlara layiq görülüb.

Güləş üzrə Azərbaycanın birinci Olimpiya çempionun kimi tarixə düşən, Avropa və Olimpiya çempionu, dünya çempionatının finalçısı Namiq Abdullayev - hazırda polis polkovnik-leytenantıdır.

Sambo Federasiyasının prezidenti Ceyhun Məmmədov - Daxili İşlər Nazirliyində, Nərimanov rayonu cinayət axtarış şöbəsində polkovnik-leytenant rütbəsində işləyir.

Stend atıcılığı üzrə olimpiya mükafatçısı Zemfira Meftahətdinova - 1994-cü ildən polis orqanlarında işləyir, polis polkovnik-leytenantıdır.

Fanat.Az

