İran millisinin perspektivli futbolçusu Sərdar Azmun "Rubin"ə qayıdıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, hücumçu Kazan klubu ilə 3 illik müqavilə imzalayacaq. Onun son olaraq formasını geydiyi "Rostov" rəsmi saytı vasitəsilə Azmuna gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb. İranlı forvard 2012-15-ci illərdə "Rubin"də top qovub. Onu bəyənib kluba gətirən Qurban Berdıyev "Rostov"a gedəndən sonra Sərdarı icarə əsasında çalışdırdığı kollektivə cəlb etmişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.