"Qarabağ"ın futbolçuları ADA Universitetinin qonağı olublar.

“Report” xəbər verir ki, tələbələrlə görüşdə Qara Qarayev, Mahir Emreli, Dani Kintana və Abdullah Zubir iştirak ediblər.

Onlar tələbələrin suallarını cavablandırıblar.













