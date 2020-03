Naxçıvan Muxtar Respublikasında martın 1-dən ADSL (Asimmetrik Rəqəmsal Abunəçi Xətti) və GPON (Giqabit Passiv Optik Şəbəkə) internet tariflərində endirim edilib.

Publika.az xəbər verir ki, əvvəlki ilə müqayisədə sürətdən asılı olaraq qiymətlərdə 25-50 faiz aralığında ucuzlaşma olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.