Muzeyləri onlayn ziyarət etmək imkanı yaradılıb

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının (COVİD - 19) yayılmasının qarşısının alınması və sosial təcridin gücləndirilməsi məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylər 2020-ci ilin aprel ayının 29-dək ziyarətçilər üçün bağlanılmışdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna baxmayaraq, muzeyləri onlayn ziyarət etmək, burada nümayiş olunan yeni sərgilər, maraqlı eksponatlar və ekskursiyalarla tanış olmaq imkanı yaradılmışdlr.

Aşağıdakı linklər vasitəsilə muzeylərlə tamamilə ödənişsiz olmaqla onlayn tanış ola bilərsiniz:

1. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi

http://nationalartmuseum.az/

https://www.instagram.com/ nationalartmuseum.az/

https://m.facebook.com/ nationalartmuseum.az/

https://www.facebook.com/ 221304434553074/posts/ 3477391698944315/?d=n

https://www.facebook.com/ 221304434553074/posts/ 3472791179404367/?d=n

https://www.facebook.com/ 221304434553074/posts/ 3410740248942794/?vh=e&d=n

https://youtu.be/OGwakx9Nz4w

https://youtu.be/PaDN7v01SnM

https://youtu.be/LGbsUyl5eHU

https://youtu.be/iZMYjWwVc34

2. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi

http://azcarpetmuseum.az/

https://www.facebook.com/ AzerbaycanMilliXalcaMuzeyi/

https://twitter.com/ AzCarpetMuseum

https://www.youtube.com/ channel/ UCrvwI99gEY9mHVmxsODVbGw/ videos

https://m.facebook.com/story. php?story_fbid= 578576406202184&id= 161986120484221

https://m.facebook.com/story. php?story_fbid= 1114635585595606&id= 100011475253623

https://m.facebook.com/story. php?story_fbid= 3418673698148764&id= 161986120484221

3. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi

http://www.musicmuseum.az/az/ index.php

https://www.facebook.com/Az% C9%99rbaycan-Musiqi-M%C9%99d% C9%99niyy%C9%99ti-D%C3%B6vl% C9%99t-Muzeyi-109546092464281/

https://m.facebook.com/story. php?story_fbid= 2852801968138666&id= 109546092464281

https://m.facebook.com/story. php?story_fbid= 2850717975013732&id= 109546092464281

https://www.facebook.com/ 109546092464281/posts/ 2853450858073777?sfns=mo

4. Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi

http://teatrmuzeyi.musigi- dunya.az

5. Azərbaycan İstiqlal Muzeyi

https://www.facebook.com/Az% C9%99rbaycan-%C4%B0stiqlal- Muzeyi-Azerbaijan- Independence-Museum- 310408075779849/

https://www.youtube.com/watch? v=mj2aK8YAwkg

https://www.youtube.com/watch? v=o-CjGR2Hfvk

https://www.youtube.com/watch? v=Kxv2MhIvfZA&t=15s

https://www.youtube.com/watch? v=Ur0WKbza7LY

https://www.youtube.com/watch? v=LqfDIFGxieA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch? v=VAq4AtnOTFc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch? v=7g5m8TLzD_s&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch? v=Bxse9ieg1U8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch? v=KroolTVYaWc

6.Üzeyir Hacıbəylinin Ev Muzeyi

https://www.youtube.com/watch? v=EuDBlIfoqKU

https://www.youtube.com/watch? v=fO0uYk0cV34

https://www.youtube.com/watch? v=LGOzI5RVIFs

https://www.youtube.com/watch? v=0HZNKJOsv58

https://m.youtube.com/watch?v= FzWw2IKQvuc

7. Bülbülün Memorial Muzeyi

https://www.facebook.com/ bulbulmuseum/

https://bulbulmuseum.az/ qalereya/video

https://youtu.be/r3FvTfeuYnU

https://youtu.be/0ZgC2MWsvCQ

https://youtu.be/Actb1hNnUwA

https://youtu.be/vxEp1Hdz1tM

https://youtu.be/etFJHM5j1JY

https://www.youtube.com/watch? v=OckWyeUHB3k

