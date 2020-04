Koronavirus mövzusu kiberhücumlar üçün aktiv istifadə edilir

Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının izlənilməsi üçün bir sıra mobil və onlayn əlavələr troyan şifrləmə proqramı və ya casus proqram təminatı ola bilər. Bu barədə “ZScaler” şirkətinin kibertəhlükəsizlik sahəsində mütəxəssisləri xəbərdarlıq edirlər.

“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “DailyComm” resursuna istinadən yazır ki, ekspertlərin məlumatına görə, kibercinayətkarlar zərərli kodlu əlavələrin yayılması üçün pandemiya fonunda təşviş və çaxnaşmadan istifadə edirlər. Bu proqramların bəzisi istifadəçiyə olduğu ərazidə koronavirusa yoluxanlar barədə məlumat verəcəyinə söz verir. Lakin smartfon və ya noutbuka quraşdırılma zamanı mobil əlavə qurğunu bloklayır və blokdan çıxarılma üçün pul tələb edir.

Həmçinin elektron poçt vasitəsilə “COVID-19” haqqında spamlı informasiya kütləvi şəkildə göndərilir. Zərərli keçid və qoşmaların olduğu məlumatlara keçid edildikdə istifadəçilərin qurğuları yoluxa bilər.

Hakerlərin daha bir tələsi isə defisit tibbi maskaların satışa çıxarılması barədə xəbərdarlıq edən fırıldaqçı proqramlardır.

Nizam Nuriyev





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.