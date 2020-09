"Whatsapp"dan YENİLİK: Mesajınızı başqasına göndərə bilməsinlər deyə bunu edin

Artıq mesaj göndərərkən onun digər şəxslərə yönləndirilməməsini təmin edə biləcəksiniz. "WhatsApp"ın yaradıcıları müvəqqəti media ismarıclar adlı yeni funksiya üzərində işləyirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "WeBetaInfo" portalı məlumat verib. Yeniləmədən sonra istifadəçilər ismarıcı oxuyub çıxdıqdan sonra fayl dərhal yox olacaq. Yoxa çıxan mesajlar adi mesajlardan qrafik olaraq fərqli olacaq ki, istifadəçilər onları qarışdırmasınlar.

Funksiya informasiyanın 3-cü adama ötürülməməsi üçün nəzərdə tutulub. Yenilik artıq Android tətbiqlərinin beta versiyasında mövcuddur. Qlobal versiyanın nə zaman təqdim edildiyi tarix hələki açıqlanmır. Lakin belə funksiyanın üzərində işin 2019-cu ilin dekabrından başlandığını məlumat vermişdilər.

