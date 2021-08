Xalq artisti Brilliant Dadaşova özünə yeni avtomobil alıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni ötən gün həmkarı Sevda Kazımovanın oğlunun toyuna gələn zaman foto-kameramıza tuş gəlib.

İfaçı “Mercedes GLS" markalı avtomobilinə “90 TK 009” dövlət qeydiyyat nişanınl taxıb.

Qeyd edək ki, B.Dadaşovanın idarə etdiyi avtomobilin qiyməti 200 min manatdan bahadır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.