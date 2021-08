Zamibiyada prezident və parlament seçkiləri səbəbindən sosial şəbəkələrə məhdudiyyət qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, feysbuk, instaqram və tvitterdə mesajlaşmalar qadağan edilib. Rəsmi qurumların açıqlamasında sosial şəbəkələrin seçimlərin şəffaflığına təsir eetdiyi qeyd edilib. Bildirilir ki, seçimlər bitdikdən sonra bu məhdudiyyət aradan qaldırılacaq.

