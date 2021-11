"Instagram" yeni özəlliyini istifadəçilərə təqdim etdi

Hazırda dünyada ən çox istifadə olunun sosial şəbəkələrdən biri- instaqram "sən də əlavə et" özəlliyini istifadəçilərinə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu funksiya hekayə bölməsində stikerlər olan hissədə yerləşir. Bu stikerlə istifadəçilər bir sorğu və ya konkret mövzunu izləməklə digər istifadəçilərin hekayələrinə öz hekayələri ilə cavab verə bilərlər. bu funksiya ilə bir növ hekayə zənciri formalaşır.

Məsələn, "günün təbiət şəkli" mövzusunda hekayəsinə "Sənə də əlavə et" stikerini tətbiq edən istifadəçiyə digər istifadəçilər öz hekayələri ilə cavab verə bilərlər. Bu müraciətə cavab olaraq onlar stikerdəki profil qabarcıqları arasına əlavə edilir.

