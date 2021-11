Yer kürəsində son bir neçə ilin ən böyük maqnit fırtınası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən azı 2-3 gün davam edəcək qasırğa 5 ballıq şkala üzrə üçüncü səviyyəli maqnit qasırğasına uyğundur.

Alimlər dəqiqləşdiriblər ki, yeni maqnit qasırğasının səbəbi iki gün əvvəl baş vermiş M1.7 səviyyəli günəş partlamasından irəli gəlir.

Xüsusilə bu günlərdə meteohəssas insanların ehtiyyatlı olması tövsiyyə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.