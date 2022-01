“Yanvarın 4-də Yer planeti ilk dəfə Günəşə ən yaxın məsafədə olacaq ki, bu da bizə Günəş diskini daha böyük ölçüdə müşahidə etməyə imkan verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva Planetariumunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Günəşlə Yer arasında məsafə 147 milyon km olacaq ki, bu ilin iyul ayının əvvəlində isə bu rəqəm 152 km təşkil edəcək.

Rusiyalı astronomların qənaətinə görə, bu, o deməkdir ki, bu gün Günəş diski iyul ayı ilə müqayisədə 3% daha böyük görünəcək.

